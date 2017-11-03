У Львівському театрі ляльок дітей навчатимуть піклуватися про планету

Департамент екології та природних ресурсів виступає партнером вистав Львівського театру ляльок про нашу планету і те, як кожен з нас може щодня піклуватись про неї маленькими кроками

5о листопада у Львівському театру Ляльок відбудеться прем’єра вистави «Знайдена Лялька». Це динамічна історія однієї Ляльки про її подорож з випадково знайденими друзями – Качанчиком від яблука, стареньким китайським Телефоном, вишуканою Лампочкою і буркотливим Черевиком. Усі вони мають спільну мрію – отримати друге життя в результаті вторинної переробки. На їхньому шляху до цього є одна перешкода – створений з непосортованих відходів Сміттємонстр якого має подолати кмітлива Лялька та її нові друзі.

Окрім того, що п’єса має захопливий сюжет, вона також є своєрідним посібником для найменших глядачів (а відтак і їхніх батьків), який наголошує, що захист нашої планети починається з кожного з нас. І найпростіший спосіб це робити криється в простих буденних речах, як-от сортування відходів. Це вистава про нашу планету і те, як кожен з нас може щодня піклуватись про неї маленькими кроками.

«Знайдена Лялька» – перша вистава в новому напрямку діяльності Львівського театру ляльок – у циклі під назвою «Розумна дитина». Сюди ввійдуть вистави та супровідні програми до них. Вони розкриватимуть пізнавальні важливі теми у форматі, котрий легко сприйматимуть навіть найменші глядачі.