У Дрогобичі горіло три гаражі

3 листопада о 17:39 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в трьох металевих гаражах в м. Дрогобич на вул. Княгині Ольги. Про це інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області.

На місце події негайно скерували пожежно-рятувальний підрозділ 5 ДПРЧ м. Дрогобич.

Силами рятувальників пожежу локалізовано о 18:03 та ліквідовано о 18:11. Вогнем знищено в першому гаражі речі домашнього вжитку на площі 4 кв.м, другий гараж повністю, в третьому речі домашнього вжитку на площі 4 кв.м і пошкоджено стіни на площі 4 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 8 рятувальників та 1 одиницю спецтехніки.

Постраждалих на місці події немає. Причину займання встановлюють.