У Дрогобичі 11-річна дівчинка потрапила під колеса «Фольксвагена»

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 2 листопада о 16.20 на вулиці Лесі Українки у місті Дрогобич.

Як попередньо з’ясували поліцейські, водій автомобіля «Фольксваген Гольф», 29-річний мешканець Дрогобича, наїхав на 11-річну дівчинку, місцеву мешканку.

Дівчинка отримала тілесні ушкодження – «закрита черепно-мозкова травма, перелом лівої плечової кістки».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. Як зазначили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.