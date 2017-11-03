У центрі Львова власники двох закладів не згорнули літніх майданчиків

За останні два дні муніципали перевіряли, чи дотрималися заклади харчування вимоги міста. Нагадаємо, до 1 листопада у Львові підприємці мали демонтувати літні майданчики.

Як повідомили в Управлінні архітектури та урбаністики Львівської міської ради, тимчасові споруди потрібно прибрати, бо інакше районні адміністрації примусово демонтують їх, а витрати за ці роботи відшкодовують власники закладів.

Як інформує Муніципальна Варта, кав’ярні та ресторани, які вже встигли обійти їхні працівники, свої майданчики або прибрали повністю, або ж підготували до демонтажу, припинивши їх роботу.

Проте на два заклади – на вулицях Сербській і Братів Рогатинців – де літні майданчики й далі працювали після 1 листопада, працівники Муніципальної Варти склали приписи.

Цьогоріч у Львові з 1 квітня до 1 листопада функціонувало 254 сезонних майданчиків, які мали паспорти об’єктів. Дозволи на їх встановлення видають у Львівській міськраді.