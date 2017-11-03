Патрульні знайшли у Львові викрадений на Дніпропетровщині телефон

Про це інформує Патрульна поліція Львова.

У ніч на 3 листопада патрульні побачили, як двоє осіб швидко зайшли у ломбард на вулиці Героїв УПА. Інспектори вирушили за підозрілими особами. Припаркувавши службовий автомобіль, інспектори зайшли у приміщення і побачили, як один із чоловіків тримає квитанцію, видану в ломбарді. Патрульні попросили показати їм квитанцію і побачили, що невідомий здав телефон. Згідно з номером IMEI, телефон викрали 7 серпня 2017 року в місті Павлоград Дніпропетровської області.

24-річного громадянина доставили у Франківський відділ поліції для з’ясування обставин.