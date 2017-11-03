Обсяг пасажирських перевезень аеропорту «Львів» у жовтні збільшився на 39,8%

За підсумками діяльності ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького», у жовтні 2017 року авіаперевезеннями скористалися 96,6 тис. пасажирів, що на 39,8% більше, ніж у жовтні 2016 р. (69,1 тис. пасажирів). Кількість здійснених рейсів – 1101, що на 35,9% більше, ніж аналогічного періоду минулого року (810).

Загалом, за січень-жовтень 2017 р. пасажиропотік зріс на 46,8% порівняно з показником аналогічного періоду минулого року (625,5 тис. пасажирів) і досяг позначки в 918,4 тис. пасажирів. Кількість рейсів зросла на 36,7%, з 7381 до 10 088.

Середньомісячний показник приросту пасажиропотоку за десять місяців 2017 р. – 48,8%, рейсів – 37,0%.

Виходячи з темпів розвитку, аеропорт «Львів» має всі підстави сподіватися на мільйонного пасажира в листопаді – на початку грудня 2017 року.