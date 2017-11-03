На порозі реорганізації: долю навчально-виховних комплексів ще не вирішили

Питання про ліквідацію чи переформатування навчально-виховних комплексів наразі лише обговорюється. Про це повідомила директор департаменту гуманітарної політики Львова Галина Слічна

Останніми днями багатьох львів’ян хвилює доля НВК. Батьки побоюються, що їхні діти будуть змушені переходити в інші навчальні заклади.

Справа в тому, що в новому законі «Про освіту» не вказано такого виду закладу як навчально-виховний комплекс. Тож містом поширилися чутки, що залишаться лише садочки, які були при них, а навчальну частину цілком ліквідують.

Особливо обурювалися батьки школярів із НВК «Арніка». Кажуть, що до інших шкіл їм далеко водити дітей. Та й, через велику кількість новобудов поряд, класи і так переповнені.

У Лілії Малішевської дитина навчається в 2 класі “Арніки”. Жінка навіть телефонувала в Міністерство освіти. Однак конкретної відповіді не отримала.

“Влада має працювати для людей і на людей, в дітей має бути право вибору освіти, а не тулити там, де є місця”, – скаржиться Лілія.

Крім того, батьки наголошують на тому, що фінансово долучалися до ремонту шкіл, тож залишати їх не хочуть.

Тим часом в НВК «Арніка» «Львівській газеті» розповіли, що поки що не знають, якою буде доля закладу з нового навчального року. Не володіють так само інформацією щодо набору першачків.

«Зараз не можемо сказати, чи буде набір. Нам обіцяли до кінця листопада вже все пояснити. Тому просимо батьків звертатися ближче грудня. Жодної інформації про нашу подальшу долю нема», – сказали в адміністрації школи.

Тим часом у Львівській міській раді запевняють: жодних рішень щодо перетворення чи реорганізації НВК нема.

«Вчора в мене відбулася телефонна розмова із заступником міністра освіти Павлом Хобзеєм. Міністерство освіти, зі слів заступника міністра, має дати роз’яснення щодо функціонування. Як тільки воно надійде, ми будемо рухатися далі», – наголосила Галина Слічна.

Вона також зазначила, що на рівні міністерства освіти вважають, що такі типи навчальних закладів, як навчально-виховний комплекс школа-садок мали би право і надалі функціонувати у тому форматі, в якому вони працювали до прийняття Закону України «Про освіту».