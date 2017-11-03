Мер Львова попросив свого водія порушити правила дорожнього руху

До такого кроку Андрій Садовий вдався, як стверджує сам, через «корок» на Коперника та неправильно припарковані автомобілі

Учора по обіді автомобіль Андрія Садового помітили на вулиці Дорошенка, коли він рухався за трамваєм у бік ратуші. Про це написав у соцмережі Facebook адміністратор групи «Львів та його львівці» Юрій Ситник. Річ у тім, що рух у цьому напрямку дозволено лише для трамваїв.

Сьогодні ж мер Львова пояснив ситуацію на своїй facebook-сторінці.

«У четвер мій службовий автомобіль Toyota Avensis (BC4464BH) здійснив порушення правил дорожнього руху на вулиці Дорошенка. Водій службового транспорту пішов на цей крок на моє прохання. Вину визнаємо, відповідні покарання нести готові. Причина проїзду по смузі для трамвая – запізнення на важливу зустріч і корок на Коперника, на якому поліція вперто не помічає незаконно припарковані автомобілі», – написав Андрій Садовий.