Львівщина долучилася до проектів Марини Порошенко «Книга Миру» й «Арсенал Ідей Україна»

На Львівщині дружина президента презентувала національний проект «Книга Миру», в якому діти учасників АТО із п’ятнадцяти регіонів уже поділилися сімейними фотографіями та побажаннями про мир в Україні. Сьогодні учні Буської школи №1 разом із Мариною Порошенко створили новий розділ – «Львівська область».

Презентуючи «Книгу Миру», дружина Президента зазначила, що це – збірка сімейних фотографій, зроблених в мирні часи та підписаних висловами про своїх батьків або про свою країну: «Ця Книга є літописом українського життя «до» і «після» трагічних подій на Сході України і в Криму, коли наші мужні герої були змушені йти захищати рідну землю та мирне майбутнє своїх дітей. Ця «Книга Миру» – унікальні й особлива, адже діти, які заповнюють її, не з чуток знають справжню ціну миру і те, наскільки важливо бути справжнім українцем. Тому це видання є посланням майбутнім поколінням про цінність мирного життя та своєрідною дитячою молитвою заради мирного і щасливого майбутнього України», – сказала Марина Порошенко.

Перша леді України поспілкувалася з учнями інклюзивного класу та вчителями, обговоривши питання розвитку інклюзивного освітнього середовища та створення умов для якісного навчання дітей з особливими освітніми потребами в школі рівних можливостей.

У ході візиту в Львівську область Марина Порошенко також відкрила всеукраїнську програму «Арсенал Ідей Україна» у Національному музеї імені Андрія Шептицького. Це постійно діюча освітня платформа для дітей, молоді та родин, яка пропонує цикл спеціально розроблених інтерактивних лекцій та активностей, які поєднують науку, мистецтво та інновації.

За словами Марини Порошенко, програма є соціально спрямованою та передбачає адаптацію активностей для людей з інвалідністю задля сприяння їх інтеграції у соціум: «Нам вдалося забезпечити умови, в яких всі діти без винятку зможуть об’єднатися у так званому просторі рівних можливостей. І це надзвичайно важливо в контексті розбудови України як європейської держави».

Керівник програми «Арсенал Ідей Україна» Ольга Вієру розповіла, що проект уже стартував у Харкові та Мелітополі та в подальшому буде розповсюджений у різних містах України: «Кожне місто, в якому буде реалізована програма, на благодійних засадах отримує цикл інтерактивних освітніх лекцій, необхідні меблі, техніку й обладнання, адаптоване для людей з інвалідністю. Таким чином ми створюємо нові можливості для втілення прогресивних ідей у сфері позашкільної освіти та музейної справи в Україні».