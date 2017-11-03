Гірникам шахти «Степова» передали чергову партію саморятівників

Сьогодні, 3 листопада, на шахту «Степова» надійшли 179 саморятівників для гірників

Системи індивідуального захисту закупили в межах виконання доручення прем’єр-міністра Володимир Гройсмана на суму 1 млн 700 тис. грн. Це уже друга партія індивідуального захисту для шахтарів, що надійшла на «Степову».

До кінця року на всі шахти ДП «Львіввугілля» має надійти ще одна партія саморятівників, що покриє усю необхідну потребу в цих засобах захисту.

Зазначимо, у вересні на шахту «Степова» надійшли 242 саморятівники для гірників.

Нагадаємо, під час селекторної наради із прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом наприкінці серпня, голова ЛОДА Олег Синютка порушив питання закупівлі засобів індивідуального захисту для гірників Львівщини. Відтак відповідну постанову невдовзі внесли й ухвалили на засіданні Кабміну. Загалом на засоби захисту для гірників виділили 200 млн грн.