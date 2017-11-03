День інженерних військ відзначили на Львівщині

У 703-му інженерному полку, який дислокується на Самбірщині, урочисті заходи розпочали з поминального віча за загиблими військовослужбовцями на міському кладовищі.

Самбірські сапери за час воєнного протистояння на сході України пройшли не одну ротацію. Розмінування автошляхів, місць воєнних протистоянь, людських помешкань та підприємств, а ще будівництво мостів, бліндажів, допомога в облаштуванні нашим військовим в зоні бойових дій та розбудова інфраструктури – це те, чим щодня на передовій займаються хлопці та дівчата, які служать у Самборі.

Попри відмінну репутацію, на жаль, не обходиться без втрат. За три роки антитерористичної операції на сході України загинуло 15 військовослужбовців цієї військової частини. Тож щороку в День професійного свята на самбірському кладовищі біля пам’ятного знаку новітнім Героям України, за участю особового складу частини та рідних загиблих бійців, відбувається поминальне віче.

Опісля урочисті заходи відбулися на території військової частини. Привітали військовослужбовців зі святом та подякували їм за добру службу голова Самбірської районної адміністрації Микола Фрей, голова Самбірської районної ради Віталій Кімак та міський голова Самбора Юрій Гамар.

З нагоди свята народний депутат Ярослав Дубневич передав військовій частині позашляховик. За словами нардепа, він неодноразово зустрічався з самбірськими саперами в зоні АТО під час волонтерських поїздок. Тоді ж і звернулись до нього хлопці з прохання забезпечити їх автотранспортом.

«Надіюсь, цей джип добре служитиме військовикам на фронті та допоможе їм оперативніше виконувати бойові завдання. Саперів я завжди називаю ангелами війни, оскільки вони, ризикуючи собою, відновлюють знищену ворогом інфраструктуру, повертаючи українців сходу і Україну до мирного життя», – каже Ярослав Дубневич.

Заступник командира військової частини Анатолій Загурський розповідає, що брати Дубневичі не вперше надають їм допомогу. До цього часу завжди допомагали з ремонтом техніки, передавали необхідні автозапчастини. Попри те, що армія нині достатньо забезпечена, цей позашляховик вкрай потрібний військовій частині.

«На початку грудня в нас відбудеться чергова ротація. Тоді цей автомобіль поїде разом з хлопцями в зону АТО. Насамперед використовуватимуть його групи розмінування, які працюють на передовій лінії та в сірій зоні», – продовжує заступник командира військової частини Анатолій Загурський.

Цьогоріч це вже 9-й автомобіль, переданий Богданом та Ярославом Дубневичами на потреби українського війська. Нещодавно повнопривідний джип отримала від нардепів 24 механізована бригада, ще один невдовзі планують передати військовим 58-ї бригади.