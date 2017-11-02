За добу у Львові та Винниках сталося три ДТП через нетверезих водіїв

Під час оформлення ДТП патрульні побачили у водія ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували йому пройти перевірку. Чоловік відмовився від перевірки, а тому патрульні склали на нього протоколи за керування транспортними засобами в стані сп’яніння, вчинення ДТП та постанову за керування без документів. Про це інформує Патрульна поліція Львова.

На площі Петрушевича водія автомобіля Opel Kadett патрульні зупинили за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування в чоловіка помітили ознаки наркотичного сп’яніння та запропонували пройти перевірку. Водій відмовився та отримав протокол за ст.130 КУпАП (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння).

Сьогодні вранці цей самий водій автомобіля Opel Kadett наїхав на бордюр на перехресті Броварського – Вернадського. Коли патрульні прибули на місце, водій витягнув трилітрову банку з рідиною та почав її пити. Зі слів чоловіка, це самогон його власного виробництва. Пройти перевірку на стан сп’яніння водій відмовився. На чоловіка склали протокол за ч.4 ст.130 (Вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю). Також на нього склали протокол за ДТП та постанову за керування автомобілем без документів.

Також учора на вулиці Городоцькій водій автомобіля Kia Cerato вчинив ДТП з потерпілими й утік із місця пригоди. Водія іншого автомобіля, Honda Accord, госпіталізували. Через 15 хвилин патрульні виявили ще одне ДТП на цій вулиці. Винуватець пригоди не захотів надавати посвідчення водія та поводився нервово. Інспектори з’ясували, що це той самий водій, який здійснив ДТП з потерпілими й утік. Його запросили до відділу поліції для встановлення особи. Пройти перевірку на стан сп’яніння водій відмовився. Вже у відділі на чоловіка склали протоколи за вчинене ДТП, керування в стані сп’яніння та постанову за відсутність необхідних документів. Усі матеріали передали слідчим, а чоловік згодом постане перед судом.