«Володька» закликав мешканців Львівщини пристібати пасок безпеки за кермом

Департамент внутрішньої та інформаційної політики Львівської обласної державної адміністрації спільно з Dis-moll production створив серію соціальних роликів «Безпека на дорозі»

Головним героєм першого ролика серії став Тарас Стадницький, відомий львівський актор («Володька»).

«Бути відповідальним – це пристібати пасок за кермом» – лейтмотив соціального ролика. Як зазначив актор, участь у створені відеоролика він узяв, аби закликати мешканців бути обережним під час руху.

«Я не лише на камеру позував, направду, в житті я щоразу пристібаю пасок. Скажу більше, пасажир поруч і діти позаду теж їздять пристебнутими», – наголосив Тарас Стадницький.

Невдовзі департамент внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА опублікує ще два соціальні ролики за участю відомих людей Львівщини.