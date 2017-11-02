Українцям почали виплачувати компенсації за зекономлені субсидії

Від сьогодні в Україні починали виплату монетизованих субсидій сім'ям, які економно споживали енергоресурси впродовж опалювального сезону 2016-2017

Про це повідомив міністр соціальної політики України Павло Розенко

«До 15 листопада усі 1,7 млн родин, які включені у відповідні списки на виплату, отримають на руки ці «живі» кошти. Ресурс у розмірі 1,2 млрд. грн. передбачено на цю мету у державному бюджеті України. Тож, переконаний, що жодних затримок у виплатах не буде», – написав він, запевнивши, що всі отримають належні виплати вчасно й у повному обсязі.

«Протягом тижня-півтора усі субсидіанти, які оформили заяви на монетизацію залишків зекономлених минулої зими субсидій, отримають чесно «зароблені» гроші. І це не одноразова акція, а системний урядовий проект, який матиме продовження наступного року», – написав на своїй facebook-сторінці прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Нагадаємо, у Львові мають право на монетизацію субсидій мають понад 18 тис. осіб.