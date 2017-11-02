У всіх школах міста є мультиборди

«Для створення сучасної освітньої сфери нам необхідно влаштувати таке середовище, яке допомагало б дітям відчути себе вільними у сучасному світі. Результат, який ми вже отримали: забезпечення усіх шкіл комп’ютерними класами, що ми зробили у минулому році; придбання мультибордів та оновлення контенту», – зазначила Зоряна Довганик, начальник управління освіти ЛМР.

Окрім цього, з 26 жовтня 2017 року з метою підвищення ефективності викладання предметів природничо-математичного циклу через використання сучасних методів, а саме практичне застосування інтерактивних панелей (мультибордів) у навчальному процесі, розпочалося навчання для вчителів хімії, фізики, біології та географії.

Навчання проводять національний тренер Prestigio Денис Онікієнко, методисти Г. Кебас, Н. Левицька та вчителі: М. Розбицький – ЛНВК ім. В. Симоненка, Д. Олійник – СЗШ № 75.

Спільно з ІТ-компанією «NRAVO» розпочинається навчання щодо використання цільового програмного забезпечення на мультиборді «MozaBook» для роботи в класі. Тренер – Андрій Табачин.

Тренінги відбуватимуться на базі НМЦО м. Львова до 22 грудня 2017 року.

Нагадаємо, у 2016 році придбано 22 мультиборди на суму 2 99112,2 грн, у 2017 придбано 98 мультибордів на суму 13 652 184,0 грн.