У Львові створили настільну історичну гру про історію ЗУНР

Авторами ідеї та розробниками є Майстерня ігрофікації «Edugames» та ГО «Граніт».

Гру розробили, вона може вийти друком, проте триває пошук ресурсів на повнотиражне видання. Тираж планують видати до 100 річниці ЗУНР, у 2018 році.

«Аби гра вийшла чисельним накладом, ми шукаємо додаткові ресурси та запускатимемо краудфаундингову кампанію. Скажімо, для однієї школи 300 гривень (а саме такою є вартість гри) – це цілком підйомна сума навіть для старшокласника. Ми прагнемо, щоб держава закупила ці ігри для шкіл», – коментує автор ідеї, Андрій Мочурад.

Також, автори зазначають, що мета проекту – щоб така гра була як мінімуму по одному екземпляру в кожній школі перш за все східних і південних областей.

«Це перша і поки що єдина стратегічна настільна гра про історію України. Про історію України, яка при тому не містить кубика, але ви будете грати картками та токенами. Розробка механіки зайняла в команди 2 роки. Ця гра – це і розвага, але перш за все – це освітній інструмент і пропаганда Українського. А пропаганда має бути якісною. Саме тому процес створення займає тривалий час . Зараз маємо бета версію, проте в друк піде ще досконаліший варіант», – коментує один з дизайнерів, Костянтин Михайлець.

«Це перша історично-стратегічна настільна не лише про Галичину, а й про визвольні змагання. Вона містить певну механіку між подіями та картками, замість кубика. Саме це допомагає створити цілісний світогляд про події тих років, на противагу зубрінню. Інших розробок про українську історію, де можна було б взаємодіяти картками чи пересувати війська, або ж політичних лідерів полем гри – немає в принципі», – стверджує Богдан Кордоба, засновник бренда коміксів Ua Comix.

Як зазначають автори, тираж можна запускати в друк хоч зараз, але, щоб гра була за привабливою ціною, тираж має становити понад 1000 екземплярів. Тому вони й запускають краудфаудингову компанію. Проект можна підтримати на сайті Edugames.com.ua

Довідка. 2013 року зусиллями ГО «Граніт» створено комікс «Летюча бригада» (події 1920-22 рр.), але почався Майдан, тому до 2015 року тема була на паузі. Після видання у 2015-му коміксу про АТО «Звитяга» активісти повернулися до теми настільних ігор.