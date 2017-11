У Львові прочитає відкриту лекцію Філіп Сендс

Темою лекції буде «Вихід за межі Східно-Західної вулиці – виклики майбутнього і верховенства права» («Moving Beyond East West Street – Challenges for the Future and the Rule of Law»). Участь у заході безкоштовна.

Відкрита лекція Філіпа Сендса відбудеться у рамках проекту Школи права УКУ UCU Rule of Law Lecture Series та стане частиною ширшої програми «Права, правосуддя і пам’ять Львова», яка триватиме з 9 до 11 листопада. Охочих взяти участь у заході запрошують 9 листопада о 18:00 у Центр Митрополита Андрея Шептицького (м. Львів, вул. Козельницька, 2а, Великий зал).

Участь у лекції безкоштовна за умови попередньої реєстрації за посиланням http://bit.ly/2zZG5aI

Мова заходу – англійська. Під час лекції забезпечуватиметься переклад. Для тих, хто не зможе бути присутнім, за онлайн-трансляцією виступу можна буде стежити на сайті «Твоє місто».

Довідка. UCU Rule of Law Lecture Series – це серія лекцій, яку організовує Школа права УКУ в рамках реалізації грантового проекту «Підвищення обізнаності правничої спільноти України щодо сучасних викликів верховенства права через організацію та проведення серії юридичних лекцій Українського католицького університету «Правовладдя» за підтримки Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Нове правосуддя». Програму “Права, правосуддя і пам’ять Львова” організовує Центр міської історії у співпраці з Центром міжнародних судів та трибуналів (Університетський коледж Лондона). Партнери програми: Управління культури Львівської міської ради, Інститут Кеннана (Центр Вудро Вільсона, Вашингтон), Школа права Українського католицького університету.