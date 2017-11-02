На фестивалі Lviv Mini Maker Faire обіцяють навчити сортувати знання

Подія об’єднає понад 100 локальних мейкерів, винахідників, інженерів, ІТ розробників, дизайнерів, митців та виробників креативного продукту, які зацікавлені в сталому розвитку стартапів та ініціативних платформ в бізнесі, STEAM освіті та соціально-культурних інноваціях. Організатори обіцяють, що фестиваль буде цікавим і для бізнесменів, освітян та журналістів, і для дітей, студентів та пенсіонерів.

Lviv Mini Maker Faire — це виставка-ярмарок львівських винахідників і мейкерів, що працюють у сфері технологічних та візуальних інновацій задля створення якісно нового локального продукту. Другий львівський фестиваль стартапів та мейкерів є продовженням глобальної течії мейкер-культури в Україні. Задум проекту полягає в презентації сучасного рівня креативного розвитку міста, а також популяризації свіжих ініціатив регіональних виробників.

Ще однією важливою метою виставок-ярмарок Maker Faire є піднесення загального рівня освіченості в тенденціях створення новітніх розробок і пропозицій. Це стимулює відвідувачів до кращого порозуміння між поколіннями та допомагає подолати стереотипи про винахідництво, науку і дизайн.

У першому Lviv Mini Maker Faire прийняло участь понад 50 проектів, які презентували свої доробки — від традиційного глинянного глечика до інноваційних моделей робототехніки у форматі Show&Tell. Цьогоріч організатори очікують понад 100 учасників.

У програмі заходу:

виставка-ярмарок креативних виробів;

творчі, технічні та освітні майстер-класи;

арт-презентації, інтерактивні шоу та тематичні дискусії;

пізнавальні лекіції, бізнес-тренінги та зустрічі з успішними людьми.

Тематика другого фестивалю мейкерства у Львові – «STEAM освіта: космічні та екологічні перспективи міста».