У львівської маршрутки під час руху відпало колесо

Як повідомив Олександр Струтинський, заступник директора ЛК «АТП № 1», поломку автобуса маршруту № 5а ліквідовують. Після монтажу нового колеса автобус продовжить роботу на маршруті.

«Маршрутка № 5а пройшла усі необхідні огляди і була технічно справною. Аварійна ситуація – відпало колесо, сталася на повороті з вул. Некрасова на вул. Мечникова. У цьому випадку просто розсипався підшипник. Це передбачити практично неможливо. Зараз аварійна бригада проводить монтаж нового колеса. Після завершення робіт автобус продовжить свою роботу на маршруті. Ніхто з пасажирів не постраждав», – розповів Олександр Струтинський.