У львівському «Охматдиті» відкрили першу в Україні Сімейну кімнату (фото)

Організаторами Сімейної кімнати є Фундація Дім Рональда МакДональда. На облаштування приміщення компанія витратила понад мільйон гривень. Тут провели капітальний ремонт та закупили сучасні меблі.

Тут є стіл, стільці, розкладні крісла, диван, холодильник, кухонна стінка.

Кімната спроектована зонами, тож, якщо тут відпочиватимуть різні родини,вони зможуть побути наодинці.

Окремо також є зона для мами із новонародженою дитинкою, де її можна погодувати чи переодягнути на пеленальному столику.

Тож тепер родичі хворих діток зможуть відпочити, поїсти, поспати чи прийняти душ у спеціально відведеній кімнаті. Загалом одночасно можуть в кімнаті можуть перебувати до 20 осіб.

Організатори кажуть, що вхід буде абсолютно вільним. Розташоване приміщення на 4 поверсі, поблизу відділення інтенсивної терапії, але прийти сюди зможуть охочі із будь-якого іншого відділення.

За словами головного лікаря «Охматдиту» Мар’яни Возниці така подія для лікарні є дуже важливою. Адже часто батьки хворих дітей кажуть, що їм дуже потрібна підтримка родичів, однак ті не можуть приїхати, бо в лікарні просто немає місця, щоб їх прийняти.

«У львівському «Охматдиті» 330 ліжок, через які щороку проходять до 17 тисяч дітей. Під час лікування за нашими пацієнтами зазвичай наглядають рідні. Багато з них приїжджають з віддалених місць, деякі діти, на жаль, потрапляють в реанімації. І ми тішимося, що тепер у рідних з’явилася змога користуватися комфортною сімейною кімнатою у складні моменти життя, коли хворіє дитина», – сказала Мар’яна Возниця.

Тим часом в.о міністра охорони здоров’я Уляна Супрун наголосила на тому, що США такі кімнати є практично у кожній дитячій лікарні. Для одужання дитини це має дуже вагоме значення, бо коли рідні поряд, меншою є психологічна травма:

«Ця ідея, щоб сім’я була разом, коли лікуємо одного із них – ідея, яку ми хочемо розповсюдити по всій Україні. На ній ми базуємо всю реформу. Щоб в центрі уваги був той, кого ми лікуємо» .

Зазначимо, що кошти на Сімейну кімнату були зібрані впродовж 15-ї благодійної акції «Долонька щастя» в ресторанах МакДональдзу у листопаді 2016 року.

У 2018 році Фундація планує відкрити Сімейні кімнати в інших містах України.