У Львівському аеропорту одружилося 389 пар

За рік послугою «Шлюб за добу» в аеропорту «Львів» скористалися 389 пар

Про це інформує Міжнародний аеропорт «Львів».

Рік тому аеропорт приєднався до пілотного проекту Міністерства юстиції України під назвою «Шлюб за добу». 20 жовтня перша подружня пара «стала на рушничок щастя» у приміщенні терміналу А летовища.

Відтоді цією послугою скористалися 389 пар.

Пари, які вирішили узаконити свої стосунки в приміщенні Терміналу А ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького», мають звернутися з необхідним пакетом документів в аеропорт для укладення договору про організацію державної реєстрації шлюбу, оплатити державне мито за реєстрацію шлюбу і платні послуги та з’явитися у визначений час з оригіналами необхідних документів для реєстрації шлюбу.

Якщо обидва заявники є громадянами України – необхідно звернутися в касу аеропорту, що знаходиться в Терміналі «А» Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького з пакетом необхідних документів* для укладення договору про надання послуги з організації проведення державної реєстрації шлюбу.

Якщо один або обидва заявники є іноземними громадянами або особами без громадянства – надіслати пакет необхідних документів на електронну адресу ticket@airport.lviv.ua, отримати позитивний результат перевірки документів, звернути в касу аеропорту для укладення договору.

Здійснити оплату державного мита і платних послуг за отриманими реквізитами.

Пред’явити квитанції про оплату працівнику каси аеропорту.

З’явитись у призначене місце, у визначений час з оригіналами пакету необхідних документів для реєстрації шлюбу і квитанціями про оплату державного мита і платних послуг.

Докладні відповіді на запитання щодо організації реєстрації шлюбу можна отримати, зателефонувавши за номером (032) 229 80 73 або надіславши запит на електронну адресу ticket@airport.lviv.ua.