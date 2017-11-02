Три райадміністрації Львова оштрафували за неналежний стан доріг

Напередодні інспектори відділу безпеки дорожнього руху винесли постанови на відповідальних осіб Залізничного, Шевченківського та Галицького районів за порушення виявленні під час осіннього комісійного огляду доріг Львова

Як інформує Патрульна поліція Львова, штраф у 1020 гривень мають сплатити за порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху при утриманні автомобільних доріг і вулиць, залізничних переїздів, інших дорожніх споруд, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху при виникненні умов, які загрожують безпеці руху, або неприйняття своєчасних заходів до відновлення безпечних умов для руху, що передбачено статтею 140 ч.1 КУпАП.

Також, голови цих районних адміністрацій отримали приписи на усунення недоліків у встановленні терміни. Якщо вимоги не виконають, то їх чекатиме відповідальність за ст.188-28 КУпАП «Невиконання законних вимог посадових осіб уповноважених підрозділів Національної поліції». Наразі триває розгляд справ про притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб інших адміністрацій та населених пунктів.