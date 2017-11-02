Стрийська районна рада підтримала звернення укропівця щодо заборони видобування гравію

На Стрийщині селяни б'ють на сполох, адже береги місцевої річки осипаються через вивіз породи

Щодня з річки Стрий підприємці незаконним шляхом видобувають тонни гравію і заробляють на цьому близько 300 тисяч гривень. Такі маніпуляції можуть спричинити зміну русла річки, що веде до екологічної катастрофи.

На черговій сесії Стрийської районної ради укропівець, керівник районного осередку партії УКРОП Роман Матвійців укотре наголосив на цій проблемі. Його підтримали і присутні депутати.

«Дивує тотальне небажання бачити проблему. Протестують лише місцеві мешканці, а влада та правоохоронці мовчать. Щодня з річки вивозять по 150 машин гравію. Прибуток горе-підприємців порахувати не важко. Машина гравію коштує близько 2 тисяч гривень, множимо на 150 і отримуємо кругленьку суму — 300 тисяч гривень щодня. Видобутком гравію на території берегів річки Стрий зараз займаються 5 фірм. Усі вони, відповідно до закону, мають сплачувати податок у місцевий бюджет. Зауважу, що кожна з фірм, має мати обумовлені рамки кількості видобутого гравію. Однак, облік ніхто не веде. Так само як і не контролює сплачення податку. Активні роботи там ведуть чи не щодня. Десятки багатотонних вантажівок вивозять гравій з русла річки. Весь вантаж везуть на Стрийський гравійний дробильно-сортувальний завод, а потім на продаж», – наголосив депутат Стрийської райради, голова постійної комісії з питань земельних відносин, екології, сільського господарства, промисловості, транспорту і доріг Роман Матвійців.

Обговоривши інформацію депутата-укропівця, Стрийська райрада вирішила: тимчасово заборонити видобуток гравію на річках Стрийського району та звернутися до керівництва області з цією проблемою.