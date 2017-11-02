Правоохоронці розшукують мотоцикліста, який збив жінку на перехресті у Львові

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, у Франківський відділ поліції 1 листопада надійшло повідомлення від лікаря одного з львівських травмпунктів. До них із діагнозом «закритий перелом ключиці та забої тіла» доставили 61-річну львів’янку.

Як встановили правоохоронці, травми жінка отримала внаслідок наїзду на неї мотоцикла, що стався близько восьмої ранку на перехресті вулиць Стрийської – Володимира Великого. Скоївши наїзд, мотоцикліст із місця події втік.

Наразі правоохоронці вживають заходів для встановлення особи мотоцикліста-втікача та місця перебування мотоцикла. Проводять слідчі дії.

Прохання до всіх, хто був очевидцем цієї дорожньо-транспортної пригоди, або може допомогти встановити особу водія та місцезнаходження мотоцикла, яким було скоєно наїзд, телефонувати на оперативну лінію 102.