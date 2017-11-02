Поблизу Львова зіткнулися рейсовий автобус і легковий автомобіль

Інформацію про ДТП «Львівській газеті» підтвердив прес-секретар ДСНС у Львівській області Ігор Курус:

«Сталося зіткнення рейсового автобуса Львів – Великі Глібовичі з легковим автомобілем «Daewoo». В авто відбулося стискання деформованими конструкціями однієї людини. Тож наші рятувальники проводили деблокування. Розтискали за допомогою гідравлічного інструменту», – сказав Ігор Курус.

Аварія сталася у селі Залісся, на трасі Львів – Івано-Франківськ.

За інформацією ГУ Нацполіції у Львівській області, внаслідок ДТП постраждали сім осіб. 5 людей з автобуса і ще 2 з автомобіля доставили у лікарню, їх оглядають лікарі.