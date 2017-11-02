Мешканця Сокаля судитимуть за знущання з собаки

Та погрозу вбивства його власниці

За процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури слідчі поліції скерували до суду обвинувальний акт щодо 37-річного мешканця Сокаля. Він, погрожуючи вбити 21-річну дівчину, завдав її собаці різану рану. У такий спосіб зловмисник намагався довести реальність своїх намірів. Інцидент трапився цьогоріч 19 вересня.

Як зазначили у прес-службі прокуратури Львівської області, дії обвинуваченого кваліфіковані за ч.1 ст.129 (погроза вбивством) та ч.1 ст.299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

За скоєне чоловікові загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 2 років.