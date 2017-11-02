До Львова з Одеси прибув борт із пораненими воїнами

До Львова прибули 11 поранених військових – із бойовими травмами та хворобами

До Львівського військового госпіталю прибули 11 військових. Їх доправили з Одеси. Двоє з них – у важкому стані, 9 – у задовільному. Є військові з бойовими травмами та хворобами. Про це «Львівську газету» повідомив керівник Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Олександр Поронюк.

За словами Поронюка, воїни забезпечені всім необхідним для лікування.

Як зазначено в повідомленні Волонтерської сотні Львова у Facebook, серед нагальних потреб – питна вода.