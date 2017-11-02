Львівського лікаря Олега Данкова засудили за недбальство при пологах

Суд першої інстанції виніс вирок у справі завідувача пологовим відділенням 3-ї міської клінічно лікарні Олега Данкова. Медика засудили до року позбавлення волі та року заборони займатись лікарською діяльністю у будь-яких медичних установах. Про це повідомляє журналістка «Надзвичайних новин» Євгенія Полікарпова.

Окрім цього, Олег Данков, за рішенням суду, повинен виплатити 300 тисяч гривень моральної компенсації матері померлої дитини, 50 тисяч гривень моральної компенсації батькові. Додатково 50 тисяч обом батькам має виплатити лікарня.

Нагадаємо, Олега Данкова судять за неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило смерть новонародженого немовляти.

Нагадаємо, йдеться про смертельний випадок, який трапився у 2014 році у пологовому відділенні на вул. Рапопорта. Пологи приймав особисто завідувач відділенням Олег Данков. Батько померлої дівчинки звернувся до суду, оскільки вважає, що лікар неналежно виконав свої обов’язки, через що і померло немовля.

За інформацією IA ZIK, суд встановив, що спостереження за вагітною Мар’яною Павлик у 3-й міській клінічній лікарні проводилося не в повному об’ємі, а дії лікаря Данкова суперечили вимогам клінічних протоколів. Судово-медична експертиза вказала на існуючий причинний зв’язок між допущеними порушеннями з боку лікаря акушер-гінеколога Данкова і смертю дитини. Зокрема, те, що не були належно оцінені ризики й не обрано правильну тактику ведення пологів, проводилося витискання дитини та порушення тактики накладення акушерських щипців.

Додамо, що поки тривало слідство, у соціальних мережах провели флеш-моб на підтримку лікаря #дякуюДанков. Сотні мам дякували Олегу Данкову за своїх дітей, розповідали історії, коли він витягував їх із дуже складних ситуацій.