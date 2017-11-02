Два нові центри для людей з особливими потребами відкриють наступного року у Львові

Один із них буде на вул. Кирилівській, 3-а, інший – на вул. Роксоляни, 23

В таких закладах люди з особливими потребами протягом дня зможуть разом із фахівцями вести активний спосіб життя.

«В цьому році місто виділило 370 тис. грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації для створення центру денного перебування осіб з особливими потребами – молоді, старших 18 років, на Левандівці. Ми беремо в оренду приміщення на Роксоляни, 23, і можливо частково розпочнемо ремонтні роботи вже в цьому році, якщо встигнемо пройти всі експертизи», – розповіла начальник управління соціального захисту ЛМР Наталія Демкович.

Тут буде майстерня, проводитимуть різні реабілітаційні заняття.

Наталія Демкович наголосила, що планують створювати такі центри в кожному районі. Поки що працює лише один – на вул. Дністерській. Він є філією-осередком Центру реабілітації «Джерело».