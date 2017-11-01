Волонтери хочуть модернізувати дитячу операційну у Львові

У такий спосіб вони хочуть отримати гроші на модернізацію операційної в дитячій міській лікарні, що на вул. П. Орлика

Організатори просять майже 3 мільйони гривень на нове обладнання. Пояснюють, що за його допомогою можна буде робити високоточні операції для маленьких пацієнтів. Також простіше буде запрошувати закордонних медиків, аби ті навчали наших.

Зокрема, мова про купівлю операційного стола з гідравлічним приводом, двокупольну лампу, хірургічні консолі й аспіратор німецького виробництва.

«Якісна медицина неможлива без якісного медичного обладнання. Хірург може бути суперталановитим і супердосвідченим, але якщо під час операції йому на голову падає операційна лампа чи в найвідповідальніший момент відмовляє спеціальний насос, то шанс врятувати пацієнта суттєво зменшується», – наголошує автор проекту Наталія Ліпська.

Цікаво, що торік за гроші Громадського бюджету у лікарні на Орлика вже купили сучасне обладнання для реанімації. Цей проект також подавала Наталія Ліпська. Тоді це був єдиний проект на тему охорони здоров’я.

Нагадаємо, сьогодні, 1 листопада, у Львові стартує голосування за найкращі проекти Громадського бюджету.

Протягом 15 днів львів’яни зможуть обрати два проекти – один великий і один малий, – які їм найбільше до вподоби. Автори тих проектів, які наберуть найбільше голосів, отримають наступного року гроші на їх втілення.