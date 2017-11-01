В Україні запрацювала система безконтактних платежів AndroidPay

Про це повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк.

«Запуск AndroidPay – це ще один доказ того, що український ринок є привабливим для провідних інноваційних компаній. Тисячі українців зможуть остаточно перевести свої платежі в електронний формат, використовуючи для цього лише свій смартфон. У багатьох розвинутих країнах смартфон уже використовують як засіб для платежів. Важливо, що Україна не відстає від світових трендів. Це також є ще одним кроком до cashless economy, де немає місця корупції та зловживанням», – зазначив він.

Сервіс Android Pay дозволяє здійснювати покупки офлайн та онлайн за допомогою смартфона. Зараз в Україні Android Pay працює з картками Visa та Mastercard клієнтів ПриватБанку й Ощадбанку, але список банків буде постійно оновлюватись, – зазначають у Google Ukraine.

Для цього потрібно завантажити додаток з Google Play і додати дані своїх банківських карток, а біля каси піднести смартфондо терміналу оплати NFC.

Скористатися Android Pay можна в будь-якому місці, де встановлені термінали безконтактної оплати. Їх легко впізнати за цими значками: