У Стрию протягом тижня отруїлися алкоголем двоє дівчат-підлітків

Поліцейські встановлюють, за яких обставин і де дівчата придбали спиртні напої

До Стрийського відділу поліції 29 жовтня надійшло повідомлення з лікарні про те, що каретою «швидкої допомоги» до них доставили 16-річну мешканку райцентру. Медики діагностували у неї алкогольне отруєння.

«Дівчина навчається в одній із місцевих шкіл. Наразі ми встановлюємо, де і за яких обставин вона придбала та вживала алкоголь, триває перевірка», – розповіла старший інспектор ювенальної превенції сектору превенції Стрийського відділу поліції старший лейтенант поліції Юлія Огородник.

Поліцейська зазначила, що за законом продавець, коли є сумнів щодо повноліття покупця алкогольних чи тютюнових виробів, зобов’язаний попросити пред’явити документ, який підтверджує його вік.

За чотири дні до цього випадку в місцеву лікарню потрапила ще одна неповнолітня, яка була у стані алкогольного сп’яніння. Під час перевірки з’ясували, що 15-річна студентка одного з місцевих училищ вживала слабоалкогольний енергетичний напій. Матір дівчинки притягнуто до відповідальності за ч.1 ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

Головне управління Національної поліції у Львівській області нагадує: з згідно ч.2 ст.156 Кодексу України про адміністративні правопорушення за продаж пива, алкогольних, слабоалкогольних або тютюнових виробів особі, яка не досягла 18 років, передбачено штраф від 510 до 1700 гривень. Крім того, щодо суб’єкта господарювання застосовують фінансові санкції у вигляді штрафу в розмірі 6800 гривень.