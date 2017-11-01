У Львові розшукують водія легковика, який наїхав на жінку й утік з місця події

Невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, рухаючись заднім ходом, наїхав на 56-річну львів’янку, котра переходила проїзну частину. Після наїзду водій утік із місця події.

Каретою швидкої допомоги жінку доставили у лікарню, де медики діагностували в неї перелом променевої кістки та розтягнення зв’язок. Наразі правоохоронці вживають заходів для встановлення особи водія-втікача та місця перебування автомобіля. Тривають слідчі дії.

Як попередньо з’ясували правоохоронці, наїзд на пішохода міг здійснити автомобіль «Субару» темного кольору. У відділі комунікації поліції Львівської області просять усіх, хто був очевидцем цієї дорожньо-транспортної пригоди, або може допомогти встановити особу водія та автомобіль, яким було скоєно наїзд, телефонувати на оперативну лінію 102.