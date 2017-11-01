У центрі Львова підпалили дитячий електромобіль

У Галицький відділ поліції 1 листопада о 00.30 звернулася львів’янка, підприємниць. Вона повідомила, що за годину до цього на проспекті Свободи, 41 невідома особа підпалила один дитячий електромобіль, а інший пошкодила. За словами заявниці, заподіяні їй збитки становлять близько 28 000 гривень.

Поліцейські встановлюють обставини події. Вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

У відділі комунікації поліції Львівської області просять усіх, кому щось відомо про обставини події, зателефонувати на оперативну лінію «102».

Нагадаємо, атракціони перед оперним театром на проспекті Свободи у Львові заборонено ухвалою сесії Львівської міської ради № 2043 від 08.06.2017 р. До слова, коли в липні працівники «Муніципальної дружини» (нині – «Муніципальна варта») намагалися виконати ухвалу і вилучити машинки з площі перед Оперою, з під’їзду просп. Свободи, 41 вибіг чоловік з молотком у руках і накинувся на муніципалів.