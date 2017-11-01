Траса Львів – Краковець незабаром стане платною

Львів – Краковець стане однією із трьох доріг в Україні першого етапу проекту платних шляхів.

Крім неї сюди ввійшли траса Київ – Біла Церква та шосе, яке з’єднає Житомирську та Одеську траси.

За словами заступника міністра інфраструктури Віктора Довганя, проект платних доріг розглянуть вже в грудні. А загалом сподіваються втілити його до 2030 року в рамках нової Національної транспортної стратегії

Додамо, для початку проїзд буде платним лише для вантажівок.