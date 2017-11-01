Сьогодні – Міжнародний день вегана

Міжнародний день вегана (англ. World Vegan Day) відзначають із 1994 року щорічно 1 листопада, в річницю першої «Веганської спільноти» (англ. Vegan Society), утвореної 1944 року у Великій Британії

Цього дня проводять різноманітні заходи й акції, присвячені веганам і веганізму.

Веганізм (веганство) – це спосіб життя, який характеризується, зокрема, надзвичайно ретельним вегетаріанством. Вегани – прихильники веганізму – харчуються і користуються тільки рослинними продуктами, без жодних компонентів тваринного походження.

Слово «веган» утворив Дональд Вотсон із перших трьох і двох останніх букв англійського слова «vegetarian» (українською «вегетаріанець», «вегетаріанський»). Цей термін стало вживати «Веганське товариство», засноване Вотсоном у листопаді 1944 року в Лондоні.

Вегани – це надзвичайно ретельні вегетаріанці, які вилучили зі свого раціону не тільки м’ясо та рибу, а й будь-які інші продукти тваринного походження – яйця, молоко, мед тощо. Вони не носять одягу зі шкіри, хутра, вовни, шовку та не користуються продуктами, які тестували на тваринах.

Причини відмови можуть бути різними, але головна – небажання бути причетним до вбивства тварин і жорстокого поводження з ними.