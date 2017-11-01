Школярів Львівщини запрошують розгадати «Легенду УПА»

4-5 листопада на території парку «Горіховий гай» (м.Львів, вул. Володимира Великого, 14-А) стане центром змагань між учнями з усієї Львівщини, які зійдуться в щорічній обласній тереновій грі «Легенда УПА»

Цього року програма «Легенди УПА» передбачає багато новинок. Навіть уже традиційні етапи гри, як-от смуга перешкод, велоетап, лазертаг, будуть оновлені. Крім цього, на учасників чекають зовсім нові та неочікувані випробування.

«Патріотична теренова гра «Легенда УПА» має виховний характер. Адже молодь має змогу бачити альтернативу масовій культурі. Цього року заплановані нові етапи змагань й оновлено програму загалом. Тому учасникам заходу доведеться не лише показати свої спортивні, інтелектуальні та творчі здібності, а й проявити неабияку витримку, кмітливість і винахідливість», – зазначив координатор Микола Тинський.

Цьогорічна «Легенда УПА» відбуватиметься вже вп’ятнанадцяте. Організаторами є ГО «Молодіжний націоналістичний конгрес-Львів» і департамент внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА.