Щирець отримав у подарунок від німців дві пожежні машини

У рамках партнерської співпраці між німецьким Ґуденсберґом та містечком Щирець на Львівщині відбулася чергова зустріч, метою якої є обмін досвідом та планами на подальше співробітництво.

З 13 до 16 жовтня на Львівщині побувала чисельна делегація з Німеччини. Серед поважних гостей – депутат Бундестагу д-р Едгар Франке (Edgar Franke), бурґомістр Ґуденсберґа Франк Бьорнер (Frank Börner), голова Ради міста Вальтер Піпперт (Walter Pippert), д-р археології Ебергардт Кеттліц (Eberhard Kettlitz), д-р Майк Гьомен (Michael Höhmann), члени багатьох громадських організацій.

Як подарунок гості передали дві пожежні машини, а також гуманітарну допомогу для лікарні.

Автомобілі вкрай необхідні для новоствореної Щирецької пожежної команди, особливо пожежний автомобіль «Magirus-Deutz». Цей повнопривідний позашляховик створений для ліквідації надзвичайних ситуацій у польових умовах і особливо потрібен, зважаючи на стан наших доріг. Не минуло й місяця від пожежі на щирецьких торфовиськах біля магістральних трубопроводів з нафтопродуктами. Тоді Щирецькій ДПК разом з Пустомитівською 25-ю ДПРЧ ДСНС вдалося загасити вогнища з торфом, які горіли неподалік небезпечного об’єкта. Однак маленький пожежний “Volkswagen” не зміг наблизитися впритул до пожежі і важку пожежну помпу довелося нести на велику відстань нерівною дорогою. «Magirus Deutz» успішно впорався б із цим завданням.

Начальник пожежної команди Ґуденсберґа (Feuerwehr Gudensberg) Маркус Іфферт (Markus Iffert) урочисто передав начальникові Щирецької ДПК Ігорю Білому ключі, паспорт на автомобілі, побажав швидко пройти митні та реєстраційні процедури і ввести техніку в експлуатацію.

Франк Бьорнер вручив щирчанам вогнегасники, інструменти та обладнання від керівника фірми з проектування систем водопостачання та каналізації Йоахіма Остера (Joachim Oster Diplom-Bauingenier Geschдftsfьhrer aqua geo consult gmbh), який активно допомагає в роботі з водопостачання-водовідведення Щирця.

«Хай не пригодиться!» – з такими словами передав українцям медикаменти та препарати першої медичної допомоги керівник відділення німецького Червоного хреста з Ґуденсберґа Дірк Ланґкабель (Dirk Langkabel).

«Ми щиро дякуємо нашим німецьким друзям, – сказав селищний голова О.Василишин. – Отримавши такі подарунки, ми відчуваємо велику відповідальність, адже попереду дуже багато праці. Мусимо думати про подальший розвиток пожежної команди, про матеріально-технічну базу, спорудження пожежного депо, будівництво мережі міського водопостачання та створення мережі гідрантів, адже це є необхідним для життєдіяльності громади та безпеки громадян».

За короткий час перебування німецької делегації відбулися зустрічі на різних рівнях між органами самоврядування міст-партнерів, членами добровільних пожежних дружин, громадськими організаціями та творчими колективами.

Різновекторна робота тривала у робочих групах (воркшопах), темами яких було створення громадянського суспільства та партнерська співпраця, взаємодія громадських організацій, зобов’язання громад та волонтерство, формування добровільної пожежної команди (ДПК) тощо.

Гості з Німеччини відвідали єдиний в Україні завод з ручного виробництва скла, що розташований у Щирці, зустрілися з мешканцями сіл, які вже стали єдиною Щирецькою територіальною громадою, цікавилися роботою соціальних інституцій міста.

Також побували на екскурсії у Львові, зокрема віддали шану Героям Майдану та бійцям, полеглим у зоні АТО, які поховані на Личаківському цвинтарі.