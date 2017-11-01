Охоронець зняв гроші з картки, яку жінка забула в супермаркеті

У Галицький відділ поліції 5 жовтня звернулася по допомогу 24-річна львів’янка. За словами потерпілої, з її банківської картки невідома особа зняла 7 300 гривень.

«Встановлено, що до вчинення правопорушення причетний 27-річний охоронець супермаркету. Розрахувавшись, жінка забула на касі банківську картку. Касир передала її на зберігання охоронцеві. А той, визначив код доступу та зняв кошти з рахунка», – повідомив начальник Галицького відділу поліції підполковник поліції Петро Швороб.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство), – повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області. Максимальне покарання, передбачене цією статтею, – обмеження волі на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування.