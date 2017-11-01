На Сихові горіла квартира (відео)

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, 31 жовтня о 18:42 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на 6-му поверсі 9-поверхового житлового будинку в м. Львові на вул. Кавалерідзе, 16.

Мешканці будинку самостійно вийшли на вулицю до прибуття вогнеборців.

Займання виникло в кухні та спричинило щільне задимлення. Рятувальники ліквідовували горіння в апаратах захисту органів дихання.

Пожежу локалізовано о 19:06 та ліквідовано о 19:10 у складі 3-х ланок газодимозахисної служби. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 3 кв.м, пошкоджено міжкімнатні двері і вікно.

До ліквідації пожежі залучили 27 рятувальників та 5 одиниць спецтехніки.

Причину виникнення займання встановлюють. Унаслідок події ніхто не постраждав.