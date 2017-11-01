На Львівщині запрацюють мобільні групи проти домашнього насильства

У Львівській області впроваджуватимуть проект «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні»

Проект спрямований на протидію насильства щодо жінок і доступності до соціально-психологічних послуг постраждалих від насильства, наданням соціально-психологічної допомоги потерпілим. Його реалізують у партнерстві та за підтримки Представництва Фонду народонаселення ООН в Україні, спільно з Мінсоцполітики.

На сьогодні в Україні вже функціонують 26 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги у 5 східних областях.

У межах проекту передбачили створення нових 18 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги у п’яти нових регіонах реалізації проекту, а саме: Київській, Одеській, Вінницькій, Херсонській та Львівській областях.

Мобільні бригади надаватимуть соціально-психологічні послуги особам, які пережили насильство. До складу мобільної бригади входитимуть два психологи та соціальний працівник. Зокрема, на Львівщині запланували створити 5 мобільних бригад.

Соціальну складову цього проекту запроваджує Міжнародний благодійний фонд «Українська фундація громадського здоров’я», представники якого вже другий день перебувають на Львівщині з метою налагодження співпраці із відповідальними структурними підрозділами облдержадміністрації та райдержадміністрацій, на території яких будуть функціонувати мобільні групи.

Наразі триває підбір надавачів соціальних послуг у мобільних групах, а вже наступного тижня кандидати пройдуть триденне навчання.