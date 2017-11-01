На Львівщині побільшало хворих на ГРВІ

За минулий тиждень на ГРВІ захворіло майже 9 тисяч людей. Це на 1,5 тисячі більше, ніж попереднього тижня

Про це «Львівській газеті» розповіла головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко.

Нагадаємо, цьогоріч Україною пройдуть три штами грипу. «Брісбан» та «Гонконг» вже не вперше, а от штам «Мічиган» є новим і досі невідомим для нас.

Лікарі кажуть, що це є підвид «свинячого грипу», відповідно у них схожі симптоми. Інкубаційний період хвороби триває 4-7 днів. Перебіг є важким і в багатьох випадках дає ускладнення.

Відрізнити від інших його можна за такими ознаками:

Температура тіла підвищується до 38,5- 40 градусів та тримається високою протягом 3-х і більше діб.

Може бути головний біль у суглобах, м’язах, сонливість, слабкість, зниження апетиту

Кашель без відходження мокроти, рясне потовиділення

Сухість слизових оболонок рота, носа, носоглотки.

Медики нагадують, що найефективнішим методом проти цього захворювання є вакцинація. Та, разом з тим, визнають – українці на щеплення не поспішають.