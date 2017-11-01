На Львівщині побільшало хворих на ГРВІ

За минулий тиждень на ГРВІ захворіло майже 9 тисяч людей. Це на 1,5 тисячі більше, ніж попереднього тижня
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Про це «Львівській газеті» розповіла головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко.

Нагадаємо, цьогоріч Україною пройдуть три штами грипу. «Брісбан» та «Гонконг» вже не вперше, а от штам «Мічиган» є новим і досі невідомим для нас.

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Лікарі кажуть, що це є підвид «свинячого грипу», відповідно у них схожі симптоми. Інкубаційний період хвороби триває 4-7 днів. Перебіг є важким і в багатьох випадках дає ускладнення.

Відрізнити від інших його можна за такими ознаками:

  • Температура тіла підвищується до 38,5- 40 градусів та тримається високою протягом 3-х і більше діб.
  • Може бути головний біль у суглобах, м’язах, сонливість, слабкість, зниження апетиту
  • Кашель без відходження мокроти, рясне потовиділення
  • Сухість слизових оболонок рота, носа, носоглотки.

Медики нагадують, що найефективнішим методом проти цього захворювання є вакцинація. Та, разом з тим, визнають – українці на щеплення не поспішають.

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