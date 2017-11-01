На Львівщини на пішохода наїхав спершу легковик, а потім автобус

ДТП сталася 31 жовтня о 21:30 у с. Мшана Городоцького району на автодорозі Львів – Шегині, – повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА. Водій автомобіля «Опель Сінтра», 1979 року народження, мешканець міста Новий Розділ, наїхав на пішохода, 1975 року народження із села Мшана Городоцького району. Унаслідок наїзду потерпілого відкинуло на смугу зустрічного руху, де його переїхав рейсовий автобус «БАЗ-А079» (АТП-14631, маршрут «Львів – Шегині»), який рухався в напрямку Львова.

Тіло загиблого доставлено до моргу Городоцької ЦРЛ. Причини події встановлюють.