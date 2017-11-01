На Львівщині голову сільраду підозрюють у розтраті понад півмільйона гривень

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області за процесуального керівництва Самбірської місцевої прокуратури викрили голову однієї з місцевих рад. Вона, зловживаючи службовим становищем, розтратила бюджетні кошти в особливо великих розмірах, які призначалися для закупівлі сміттєвоза.

Як з’ясували правоохоронці, у вересні 2016 року війт організувала проведення фіктивної процедури відкритих торгів, відповідно до вимога яких сміттєвоз мав був бути новим або користованим із новим чи після капремонту шасі та двигуном, а також із новим навісним устаткуванням та з газобалонним обладнанням.

Надалі голова самостійно, без проведення засідань тендерного комітету місцевої ради, визначила переможця – столичне товариство з обмеженою відповідальністю. Після цього вона ж підписала акти приймання сміттєвоза на шасі автомобіля ГАЗ, якого переможець тендера так і не поставив, та безпідставно переказала з рахунка сільської ради на рахунок фіктивного постачальника бюджетні кошти в сумі 530 тисяч гривень.

Аби приховати незаконну оборудку, сільська рада придбала сміттєвоз такого типу за значно меншу суму в комерційного підприємства з Волині. Проте поставлений на баланс сміттєвоз не відповідав вимогам тендерної документації.

За цим фактом розпочато досудове розслідування, в ході якого прокурор Львівської області повідомив голові сільської ради про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 (розкрадання в особливо великих розмірах) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) КК України.

Зловмисниці загрожує покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років і з конфіскацією майна, – нагадали у відділі комунікації поліції Львівської області.