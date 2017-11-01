Молодь 12 вишів Львівщини візьме участь у патріотичному квесті

Сьогодні, 1 листопада, з нагоди відзначення 99-ї річниці утворення Західно-Української Народної Республіки та 130-річчя від дня народження Дмитра Вітовського, молодь із 12 вишів області візьме участь у патріотичному квесті

За умовами квесту, 12 команд (по 10 учасників у кожній) виконуватимуть завдання на 13 інтерактивних локаціях, для цього передбачено 90 хвилин.

Усі запитання квесту стосуються історії ЗУНР та Львова, кожна з команд має власний маршрут. На кожній локації команда має відповісти на три запитання, для відповіді на кожне отримує 30 секунд. Відповідати на одне запитання квесту має одна людина від команди, якщо учасник не надав відповідь вчасно – результату не зараховують.

Якщо команда не вкладається в 90 хвилин, за кожну штрафну хвилину мінусують 1 бал.

Фінішують учасники патріотичного квесту на площі перед Оперним театром. Тут відбудеться фінальний етап квесту, що розпочнеться лише коли зберуться всі команди. Відтак, у фіналі запитання ставитимуть одночасно для всіх команд, для відповіді в них буде лише 10 секунд.

Та команда, яка за підсумками отримає найбільше балів, і стане переможцем. Саме вона отримає грошовий приз.

Опісля на площі перед пам’ятником Шевченку передбачена мистецька програма, учасники виконуватимуть «Стрілецькі співанки».