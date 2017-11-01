Львівський театр ляльок запрошує на прем’єру (+ репертуар на листопад)

У рамках підготовки до прем’єри команда театру разом із партнерами пропонує глядачам додаткові акції на тему збереження довколишнього середовища
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Цього місяця, крім уже звичних для глядачів вистав, Львівський обласний академічний театр ляльок (пл. Данила Галицького, 1) презентує прем’єру вистави еко-мандрівки – «Знайдена Лялька» режисерки Ірини Ципіної, яка відбудеться вже 5 листопада.

Ця постановка стане першою в новому напрямку діяльності Львівського театру ляльок – у циклі під назвою «Розумна дитина». Сюди ввійдуть вистави та супровідні програми до них, котрі розкриватимуть пізнавально-важливі теми у форматі, котрий легко сприйматимуть навіть наші найменші глядачі.

У рамках підготовки до прем’єри команда театру разом із партнерами пропонує глядачам додаткові акції на тему збереження довколишнього середовища.

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