Львівський театр ляльок запрошує на прем’єру (+ репертуар на листопад)

У рамках підготовки до прем’єри команда театру разом із партнерами пропонує глядачам додаткові акції на тему збереження довколишнього середовища

Цього місяця, крім уже звичних для глядачів вистав, Львівський обласний академічний театр ляльок (пл. Данила Галицького, 1) презентує прем’єру вистави еко-мандрівки – «Знайдена Лялька» режисерки Ірини Ципіної, яка відбудеться вже 5 листопада.

Ця постановка стане першою в новому напрямку діяльності Львівського театру ляльок – у циклі під назвою «Розумна дитина». Сюди ввійдуть вистави та супровідні програми до них, котрі розкриватимуть пізнавально-важливі теми у форматі, котрий легко сприйматимуть навіть наші найменші глядачі.

У рамках підготовки до прем’єри команда театру разом із партнерами пропонує глядачам додаткові акції на тему збереження довколишнього середовища.