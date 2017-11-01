Львівські винахідники розробили додаток, що визначає знання студентів та… їхню думку про викладача

Навесні НУ «Львівська Політехніка» оголошував конкурс на винахід додатка, який допоміг би викладачам отримувати належний зворотний зв’язок від студентів. Переможцю пообіцяли 10 тисяч гривень.

«Участь у конкурсі взяло сім команд. До фіналу дійшло лише три. На розробку додатка студентам давалось два місяці. За цей час продумати треба було все – від головної ідеї до функцій, зручності та дизайну», – пригадує студентка 4 курсу Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Людмила Гелетій. Саме їй та її однокурснику Степану Скопівському разом з координаторкою проекту Наталією Шаховською вдалось розробити додаток, який переміг на конкурсі.

Отримані за перемогу кошти витратили доволі практично – на оплату серверів та хостингу.

«Ми робили тестування додатку на студентах першого курсу. 70% студентів не розуміли, про що взагалі говорить викладач»

Найперше чим захоплює новий додаток Clickers – це те, що у режимі реального часу викладач лише у кілька «кліків», без подвійних листочків і довгих перевірянь контрольних, одразу ж може дізнатись реальний рівень знань студентів.

«Ми робили тестування додатку на студентах першого курсу. Викладач поставив декілька запитань на початку лекції, щоб зрозуміти, що студенти запам’ятали з минулої лекції, і як вони виконали домашнє завдання. Результати були доволі неочікувані. 70% студентів не розуміли, про що взагалі говорить викладач. Бачачи таку статистику, викладач розуміє, що треба посилити роботу над самими лекціями, можливо, пояснити матеріал детальніше. Викладач бачить загальну статистику. Головна ідея Clickers – щоб викладач отримав зворотній зв’язок від студентів», – розповіла Людмила Гелетій.

Від статистичних даних до анонімних коментарів

Додаток дозволяє зібрати статистичні дані, щоб зрозуміти, який рівень знань студентів загалом, а також інформацію про те, як відповів кожен конкретний студент.

«Це дуже нагадує тестування на ЗНО. Є запитання, є декілька варіантів відповіді. Викладач оголошує, що зараз у додатку з’явиться запитання. Студент має обмежену кількість часу, щоб відповісти. Студент відповів, викладач ставить наступне запитання. І одразу бачить загальну картину».

Є у додатку і окрема приємна функція для студентів – анонімні коментарі. Тепер студенти можуть чесно написати, що вони думають про рівень викладання педагога, і не боятись, що через їхню думку викладач буде упередженим і це вплине на оцінки.

Ще більше функцій

«Коли в аудиторії понад сотня людей, перевірити присутність кожного важко. А першокурсники, здебільшого, неповнолітні, відповідно, викладачі несуть за них відповідальність. Якщо їх нема на парі, а в журналі нема «енки», викладач може мати проблеми. Ми зараз працюємо над можливістю буквально за 2 хвилини перевірити, хто є, кого нема», – анонсує Людмила Гелетій.

Ця функція також допоможе виявити внутрішні проблеми між викладачами та студентами, якщо такі є:

«Якщо студент був лише на двох-трьох парах, то буде доцільно розпитати в нього, чому саме його не було. Можливо причина у самому викладачеві».

Впоратись із додатком зможуть навіть дуже консервативні викладачі

«По-перше, у «Львівській Політехніці» вже діє система, яка потребує від викладачів, щоб вони завантажували додаткові матеріали для студентів. Це складана система, як для викладачів, так і для студентів. У нас все значно простіше. Хоча додаткові матеріали у нашому додатку також можна завантажити. Студент просто натискає на кнопку і переходить до усіх додаткових матеріалів, які йому хоче подати викладач, і одразу ж переглядає або завантажує те, що йому потрібно.

Все, що потрібно викладачеві – створити пару, дати їй ім’я і завантажити матеріал, який він хоче прив’язати до лекції. Або серед завантажених обрати ті, які будуть відповідати саме цій лекції»,- пояснює Людмила Гелетій.

Молодші викладачі, каже розробниця, дуже зраділи такому винаходу, адже їм більше не треба перевіряти «тонни» папірців, списаних не завжди каліграфічними почерками студентів, оцінили вони і те, що миттєво можуть бачити реальний рівень знань студентів.

Студентів також тішить можливість швидко дізнатись свої результати, а ще, кажуть, завдяки додатку мінімізується людський фактор, який вмикається, коли, до прикладу, викладач о другій ночі перевіряє багато робіт і може помилитись механічно. У додатку викладач один раз задає ключ і вже сама система перевіряє роботи.

Викладачі «старої закалки», каже Людмила, не дуже хочуть змінювати щось у своїй звичній підготовці до пар, але навіть вони готові спробувати працювати з додатком, оскільки бачать, що з кожним роком все важче зацікавити студентів, додаток – це шанс зрозуміти причину і, можливо, урізноманітнити свій звичний підхід до викладання.

Закордонний досвід

Схожі додатки уже активно використовують закордоном,- розповідає Людмила:

«У Польщі за допомогою нього діти 5-6 річного віку навчаються. Вони визначають кольори, позначають тваринок, тощо. За допомогою цього додатку вчителі та вихователі швидше отримують дані про рівень знань дітей».

У Росії є додаток «Универ». Він орієнтується на домашні завдання. Є розклад, у розклад виписуються домашні завдання. Там, на відміну від нашого додатку, нема такої тісної співпраці з викладачами.

В Америці, Канаді є загальна система, у яку викладачі вносять успішність студентів, все це можуть переглянути їхні батьки. Інтерактив там працює вже давно».

Вишам додаток обійдеться у 30 центів на місяць на студента

Людмила каже, її команда прагне, щоб додаток Clickers у найближчому майбутньому допомагав краще знаходити спільну мову викладачам та студентам в усій Україні. Додаток вже використовують на кафедрі систем штучного інтелекту, яка цього року вперше відкрила двері для студентів «Львівської Політехніки».

Монетизацію проекту розробники бачать через рекламу, поки що шукають інвесторів і сподіваються, що цим проектом зацікавляться виші, тим більше, що коштуватиме їм це адекватні гроші:

«Це не стільки дорого для вузу. Ми підрахували, що, якщо використовувати усі функції додатку, то це приблизно 30 центів на студента в місяць». –Акцентує Людмила.