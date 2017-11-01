Личаківський район завтра знову залишать без води

Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал», завтра, 2 листопада, з 10.00 і до 18.00 буде припинено подачу води у Личаківський район обмежений вулицями: вул. Личаківська (від будинку № 271 і вище) – вул. Бахматюка – вул. Поморянська – вул. Дріжджева – вул. Кінцева і прилеглі до них вулиці.

«Тимчасове припинення подачі води повꞌязане із проведенням планових робіт з перепідключення новозбудованої ділянки водопроводу в районі підприємства «Ензим»», – повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».