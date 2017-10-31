Від слідчого ізолятора до комендантської години: Борщ може повернутися до роботи в охоронній фірмі

Нагадаємо, смертельна ДТП за участі кортежу відомого бізнесмена, власника ФК «Карпати» та холдингу ZIK трапилася 18 серпня біля села Ямельня Яворівського району. В аварії загинула 31-річна Наталія Тріла. Mercedes S 65 AMG, яким часто керував Петро Димінський, врізався в авто дівчини. Вину за ДПТ взяв на себе його охоронець – Андрій Борщ.

Андрія Борща затримали у день аварії, наступного дня йому оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий та прокурор вважали, що підозрюваний може переховуватися, незаконно впливати на потерпілу сторону або вчинити інше правопорушення, тож 19 серпня Галицький райсуд Львова задовільнив їх клопотання про двомісячне утримання Андрія Борща у Бригідці (львівський слідчий ізолятор № 19).

Адвокат підозрюваного Владислав Матяшук не погодився із ухвалою, мовляв, слідчий суддя не взяв до уваги викладені ним доводи і не перевірив обґрунтованість підозр слідчого та прокурора: «Апеляційну скаргу на рішення Галицького районного суду міста Львова (…) подавав особисто я, як захисник підозрюваного». Матяшук просив випустити Борща з-під варти на поруки Олександра Андрійченка – директора охоронної фірми «Ірбіс».

5 вересня Апеляційний суд Львівської області пом’якшив запобіжний захід підозрюваному, але не особистою порукою, а домашнім арештом до 18 жовтня.

Власне, про намір взяти на поруки свого заступника, а за сумісництвом і співвласника фірми, Олександр Андрійченко вперше заявив ще 19 серпня. З ухвали суду: «Заява мотивована тим, що ОСОБА позитивно характеризується, до кримінальної відповідальності не притягався, має на утриманні неповнолітню дитину, хворіє».

Олександр Андрійченко погодився прокоментувати свою заяву та охарактеризувати Андрія Борща. Ми зустрілися у магазині «Фанат» футбольного клубу «Карпати». Олександр Дмитрович попередив: консультувався з адвокатом підозрюваного, тому прийшов на зустріч «як з людиною», забороняє записувати розмову на електронні носії та використовувати у матеріалі прямі цитати, якщо ж ЛГ порушить вимогу – звертатиметься до «спецслужб». У магазині є міні-музей, оглядаючи його Андрійченко рекомендував почати статтю з того, що «Ірбіс» охороняє команду, її майно та… «верхівку», додав косячись на світлину з керівниками та власником «Карпат». Олександр Дмитрович казав, що готовий взяти на поруки Борща, тому що впевнений у ньому на 100% і високо оцінює його як людину, працівника та сім’янина. За словами директора «Ірбісу», Борщ зараз хворіє, «прихопило серце» через переживання, і до листопада він у відпустці. Охарактеризувати колегу Андрійченко відмовився, начебто відтоді, як надав офіційну характеристику слідству, це таємниця і розголошувати її неможна.

Керівник «Ірбісу» не єдиний, хто просив суд замінити Андрієві Борщеві утримання під вартою на більш м’який запобіжний захід. Ще одну заяву написав колектив Верещицької школи Яворівського району: «Наш колектив з власної волі написав це клопотання. Хочу закцентувати увагу, що ми писали звернення з метою допомогти адвокату якось вплинути на суд, щоб Борща випустили під домашній арешт до з’ясування усіх обставин. Ми не знімаємо ні з кого вини. Андрія Борща ми знаємо довгий час, відколи фірма «Ірбіс» прийшла на територію нашого лісництва, років напевно вже п’ять – шість», – каже завідувачка філії Верещицька ЗОШ І ступеня Ольга Гетьман.

Ліс на території Яворівського полігону «впав в око» охоронній фірмі «Ірбіс» у 2012 році. Тоді у Яворівської квартирно-експлуатаційної частини фірма орендувала більше тисячі (1 117) квадратних метрів колишнього військового профілакторію, а в навантаження отримала ділянку у 29 гектарів для його обслуговування.

За профілакторій та величезний шмат землі «Ірбіс» сплачує рекордно малу орендну плату – 3 850 гривень на місяць.

Згідно угоди охоронна фірм зобов’язана власним коштом робити капітальний та поточний ремонти орендованого майна. Натомість, профілакторію ремонт «тільки сниться», а от територію обнесли парканом і охороняють працівники «Ірбісу».

Тут є мисливські вишки, декілька рибних озер, на одному з них «виріс» штучний острів з «альтанкою» площею близько 100 квадратів.

За інформацією Zaxid.Net, територію та «альтанку» використовує для відпочинку та полювання Петро Димінський.

Казус у тому, що до «Ірбісу» угіддями користувалося мисливське господарство «Майдан», після приходу охоронної фірми воно відстоювало своє право користування, проте у 2015 році суд відмовив мисливцям: «На даній ділянці розташована та здійснює свою діяльність військова частина А 4150, видом діяльності якої (…) є діяльність у сфері оборони, а діяльність у сфері мисливства, рибальства та стрілецького спорту не передбачено, що виключає можливість співпраці з МРГ «Майдан» щодо ведення мисливсько-рибальського господарства».

У тому ж 2015 році «Ірбіс» обмежив для жителів Верещиці доступ до лісу.

На початку 2016 року військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом недбальства військовослужбовців та звернулася до суду з вимогою розірвати угоду оренди. Суди першої та другої інстанцій не підтримали ініціативу військового прокурора, а на початку цього року в задоволенні касаційної скарги відмовив і Вищий господарський суд. Виходить, що Міноборони через суд відстояло мисливську «альтанку» Петра Димінського, в якій, подейкують, він і живе.

Побутує думка, що у день смертельного ДТП, Петро Димінський поспішав саме до свого обійстя на Яворівському полігоні.

До слова, у суді «Ірбіс» та його право оренди військового майна відстоював адвокат Микола Лисий, сьогодні Лисий представляє Петра Димінського у справі про ДТП. Свідок Димінський разом із підозрюваним Борщем є бенефіціаром охоронної фірми «Ірбіс».

(зображення клікабельне)

Про участь «Ірбісу» та Андрія Борща в житті Верещицької ЗОШ завідувач філії Ольга Гетьман розказує таке: «Школа, особливо така маленька як наша (29 учнів), мало кого цікавить в державі. У нас часто були питання юридичного характеру, Андрій Борщ скеровував з ким можна поспілкуватися, в нас часто були питання матеріального характеру – він нам допомагав. Їхня фірма давала нам подарунки на свято Миколая, на Перший дзвоник, але це було і від благодійного фонду «Галичина-сприяння Анастасії Димінської». Ці дві фірми співпрацюють разом, але Борщ в нас завжди був куратором. Він організовував дитячо-юнацьку футбольну команду, влаштовував футбольні матчі. Я нічого не можу сказати негативного про нього. Мені дуже прикро, що така ситуація склалася. Мені шкода тієї дівчини, якої не стало, пані Наталі. Нехай спочиває з Богом. Я співчуваю її родині, але Андрій, він також заслуговує на якесь розуміння. Він людина тяжко хвора, ми це знаємо, бо був період, коли ми до нього зверталися, він не міг з нами навіть спілкуватися, тому що був на операції. У нього онкохвороба, пов’язана із горлом».

Хворобу Андрія Борща підтверджує його захисник Владислав Матяшук: «Борщ має інвалідність ІІІ групи, що досліджувалося у судах під час обрання міри запобіжного заходу».

Слідство продовжило термін досудового розслідування у справі ДТП з двох до 6 місяців, тобто до 19 лютого 2018 року, відповідно просило продовжити і домашній арешт підозрюваному. Владислав Матяшук заперечував, на його думку цей запобіжний захід занадто суворий і вже традиційно просив випустити Андрія Борща під особисте зобов’язання або поруку. 17 жовтня Печерський районний суд міста Києва частково задовільнив клопотання прокурора – замінив домашній арешт комендантською годиною. Слідчий суддя врахував те, що підозрюваний має постійне місце проживання, одружений, має на утриманні неповнолітнього сина, офіційно працює, до кримінальної чи адміністративної відповідальності не притягувався, є інвалідом ІІІ групи і потребує постійного нагляду медичних працівників, має позитивні характеристики, підпадає під дію Закону «Про амністію в 2016 році» і заборонив підозрюваному залишати помешкання з 22:00 до 07:00 години. Тож Андрій Борщ вже в листопаді, як тільки закінчиться відпустка, може приступити до виконання обов’язків в «Ірбісі», звісно, під пильним наглядом медичних працівників.