У Жовківському замку за 9 млн грн відремонтують найаварійніший корпус
Угоду уклали 25 жовтня, пишуть Наші Гроші. Львів. Роботи виконає колективне підприємство «Центр Комплекс» Львівської обласної асоціації інвалідів.
Додамо, що кухонний корпус замку зараз є в найгіршому стані. Тому тут потрібен негайний ремонт.
Іван Смолинець, провідний юрист історико-архітектурного заповідника, пояснив, що це лише підготовчі роботи. Їх планують завершити до кінця року. А потім вже візьмуться за масштабну реставрацію.
Її сподіваються завершити до 2019 року. Загальна вартість робіт становить 150 млн грн.
Цікаво, що Жовківський замок планувати реставрувати у 2009 році, однак тоді не було фінансування.
Ще одна спроба була у грудні 2013 року. Тоді замок виграв майже 1,5 млн євро у конкурсі від Євросоюзу. В результат вдалося укласти договір про реставрацію частини замку із ЗАТ «Зубр ЛТД» на суму 15,6 млн грн. Однак згодом договір довелося розірвати, оскільки роботи проводились не за графіком і виникли фінансові проблеми.
І вже у липні 2015 року «Центр комплекс» переміг на торгах і виконав цей ремонт за майже 20 млн грн..