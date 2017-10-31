У Жовківському замку за 9 млн грн відремонтують найаварійніший корпус

Тут планують укріпити стіни та фундамент кухонного корпусу замку, відремонтувати підлогу та сходи, перекрити дах

Тут планують укріпити стіни та фундамент кухонного корпусу замку, відремонтувати підлогу та сходи, перекрити дах

Угоду уклали 25 жовтня, пишуть Наші Гроші. Львів. Роботи виконає колективне підприємство «Центр Комплекс» Львівської обласної асоціації інвалідів.

Додамо, що кухонний корпус замку зараз є в найгіршому стані. Тому тут потрібен негайний ремонт.

Іван Смолинець, провідний юрист історико-архітектурного заповідника, пояснив, що це лише підготовчі роботи. Їх планують завершити до кінця року. А потім вже візьмуться за масштабну реставрацію.

Її сподіваються завершити до 2019 року. Загальна вартість робіт становить 150 млн грн.

Цікаво, що Жовківський замок планувати реставрувати у 2009 році, однак тоді не було фінансування.

Ще одна спроба була у грудні 2013 року. Тоді замок виграв майже 1,5 млн євро у конкурсі від Євросоюзу. В результат вдалося укласти договір про реставрацію частини замку із ЗАТ «Зубр ЛТД» на суму 15,6 млн грн. Однак згодом договір довелося розірвати, оскільки роботи проводились не за графіком і виникли фінансові проблеми.

І вже у липні 2015 року «Центр комплекс» переміг на торгах і виконав цей ремонт за майже 20 млн грн..